Doğa Atölyelerine yarım günde 317 başvuru

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Doğa Eğitim Kampüsü Projesi çerçevesinde düzenlenecek olan Doğa Atölyelerine yarım günde 317 kişi başvuru yaptı. 3 gün yapılması planlanan atölyeler, yoğun başvuru sebebiyle 329 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Doğa Eğitim Projesi çerçevesinde çocuklar için Doğa Atölyeleri gerçekleştirilecek. Çocukların doğayla iç içe olması ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla Çayırköy ormanlık alanında gerçekleşecek olan Doğa Atölyelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kayıtların tamamlandığı Doğa Atölyelerinde her çocuk doğayla buluşsun ve yaşadığı çevreyi korusun düşüncesiyle çalışmalar gerçekleştirecek. 812 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan atölyeler, 329 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Doğa Atölyelerinde çocuklar saat 09.0012.00 saatleri arasında eğitim alacak.

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