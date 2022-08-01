Sahillerde 225 kişi boğulmaktan kurtarıldı

KOSKEM liderliğinde sahillerde görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu 225 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor.

Yoğun geçen hafta sonunda Cebeci’de 72, Kovanağzı’nda 15, Kumcağız’da 60, Miço’da 3, Kerpe’de 22, Sarısu’da 9, Seyrek’te 6, Bağırganlı’da 21, Karamürsel’de 7, Darıca’da 4 ve Bayramoğlu’nda 6 kişi olmak üzere toplam 225 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 51 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar ise bin 157 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

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