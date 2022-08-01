Viraja hızlı girip, motosikletten savrulan sürücü öldü

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Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde viraja hızlı giren ve motosikletten yola savrulan sürücü Süleyman Sarıer (39), hayatını kaybetti.

Kaza öğleden sonra D-130 Karayolu Gölcük Ulaşlı ışıklar mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönünde 34 RR 9702 plakalı motosikletiyle ilerleyen Süleyman Sarıer, viraja hızlı girmesi sonucu motosikletin kontrolünü kaybederek savruldu ve yola düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi, Sarıer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin bölgedeki inceleme çalışmalarının ardından, Sarıer'in cenazesi morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Soner GÜLEZER

2022-08-01 19:43:21



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