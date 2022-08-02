Yelken Yarışları’nda heyecan sona erdi

Derince Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yelken Yarışları’nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Büyük heyecana sahne olan yelken yarışlarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Yüksel ve sporseverler ilgiyle takip etti. Yarışların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara protokol tarafından ödülleri verildi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sportif faaliyetleri her zaman desteklediklerini ifade ederek, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik etti.

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