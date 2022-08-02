Kağıtsporlu Esila dünya ikincisi oldu

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Büyükşehir Kağıtspor’lu Esila Deniz, tekvandoda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonasına Türkiye’yi temsilen 20 milli tekvandocu katıldı. Bulgaristan’ın Sofia şehrinde yapılan turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu Esila Deniz, dünya ikincisi olarak gümüş madalyayı kazandı.

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