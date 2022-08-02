Hemşirenin burnunu kırmıştı; yakalama kararıyla yeniden gözaltında (2)

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ADLİ KONTROLLE SERBEST

Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Murat Olgun, nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)Mesut IŞIK/ KOCAELİ, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Mesut IŞIK

2022-08-02 18:57:44



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