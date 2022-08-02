Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı (2)

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kocaeli'de, özel halk otobüsünün geri kayarak başka bir halk otobüsüne çarptığı ve bir binanın bahçesine düştüğü anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde; özel halk otobüsü geri kayarken bir hafif ticari aracın da geri gelerek otobüsten kaçtığı, kaza sonrasında ise diğer otobüsteki yolcuların araçtan inip, bahçeye düşen otobüsteki kişilere yardıma koştuğu anlar yer aldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR

2022-08-02 21:54:08



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