İzmit Çınar Evler'in anahtar teslimi başladı

İzmit Belediyesi tarafından depreme dayanıklı olarak yapılan 143 konutluk "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesinde hak sahiplerine anahtar teslimi başladı.

İzmit Belediyesi ve KİPTAŞ işbirliğiyle yapılan depreme dayanıklı 143 konutluk "KİPTAŞ İzmit Çınar Evler" projesinde geçtiğimiz haftalarda hak sahiplerinin evleri kura ile belirlenmişti. 1 Ağustos itibariyle İzmit Çınar Evlerinde hak sahiplerine anahtar teslimi başladı. Sosyal medyadan teslimlere başladıklarını duyuran KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, "İzmit Çınar Evler'in teslimine başladık. İzmit Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliği ile ürettiğimiz sosyal konut projemizle hak sahiplerimizin mutluluğuna ortak olmak bizim için çok değerli. Bu proje, süreç yönetiminden tasarımına tüm Türkiye’ye örnek olacak" dedi.

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