Çayırova'da çöp konteynerleri belediyenin atölyesinde üretiliyor

Çayırova Belediyesi, kendi atölyesinde ürettiği çöp konteynerleri eski ve yıpranmışlarla değiştiriyor.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kötü kokulardan rahatsız olmamaları için çöp konteynerlerini yerinde yıkıyor. Düzenli olarak boşaltılan konteynerler, çöp kamyonuna takılan aparatla tazyikli suyla yıkanıyor. Hava sıcaklarının artmasıyla birlikte ilçe genelinde konteyner daha sık yıkanarak ilaçlanıyor. Öte yandan Çayırova Belediyesi, cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor. Tasarrufa önem veren, kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hizmete dönüştüren Çayırova Belediyesi, kendi bünyesinde ürün imalatı gerçekleştiriyor. Kaliteli ve kullanım ömrü daha uzun olan konteyner imalatının yapıldığı kaynak atölyesinde ihtiyaca göre üretilen konteynerler, eski ve yıpranmışlarla değiştiriliyor.

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