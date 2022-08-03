Bu kameralarla vatandaşlar sahile gitmeden bilgi sahibi oluyor

Kerpe sahilindeki kamerayı yenileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara 360 derecelik açı ile deniz ve sahili izleme fırsatı sunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin farklı noktalarına konumlandırdığı ve 7/24 görüntü aldığı şehir kameralarının sayısını çoğaltırken, yenileme çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çerçevede, en çok kullanılan şehir kameralarından biri olan Kerpe Sahili'ndeki kamera 360 derece dönebilecek şekilde değiştirildi. Kerpe Sahili ve denizi gören kamera ile vatandaşlar anlık olarak bölgeyi izleyebilecek. Kandıra’ya gitmek isteyen vatandaşlar, Kerpe sahil kamerası üzerinden hava ve deniz durumu hakkında önceden bilgiye sahip olabiliyor. Ayrıca vatandaşlar için Kocaeli’nin farklı noktalarına 7/24 görüntü alan şehir kameraları yerleştiriyor.

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