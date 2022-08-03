Başkan Şayir: "Jeotermal suyun bulunduğunu tespit etmiş bulunmaktayız"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Ayrı noktalarda yapılan sondaj çalışmalarımızda jeotermal suyun bulunduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. İnşallah ilerleyen süreçte önemli çalışmalarımız ve yeni projelerimiz olacaktır" dedi.

Dilovası Belediyesi'nin ağustos ayı meclis toplantısı, Hamza Şayir başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste konuşan Başkan Şayir, sondaj çalışmalarının olumlu sonuçlar vermesi halinde ilçeye değer katacak yeni projelerinin olacağını açıkladı. Şayir, "Hafta sonu sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Kocaeli'mizde toplu açılış töreni gerçekleşecek. Törende Cumhurbaşkanımızdan ilçemiz ve bölgemiz adına güzel müjdeleri duyacağız. Cumhurbaşkanımız, Kömürcüler OSB’nin kapandığını ve oranın karma OSB’ye dönüştüğünü bununla birlikte ilçemizde TOKİ tarafından yapılan ve yapılacak olan toplu konut çalışmaları ve göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız hizmetlerin de yer alacağı toplu açılış törenini gerçekleştirecektir inşallah. Kısacası Cumhurbaşkanımız, Kömürcüler OSB’ye son noktayı koyacaktır. Tüm vatandaşları cumartesi akşamı gerçekleşecek toplu açılış törenine davet ediyorum" dedi.



"Yeni projelerimiz olacak"

Şayir, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yine ilçemize güzel bir müjde de ben vereyim. Geçtiğimiz aylarda başlattığımız jeotermal çalışmalarımızda güzel gelişmeler yaşıyoruz. Ayrı noktalarda yapılan sondaj çalışmalarımızda jeotermal suyun bulunduğunu tespit etmiş bulunmaktayız. İnşallah ilerleyen süreçte önemli çalışmalarımız ve yeni projelerimiz olacaktır. Projemizin devamı için de Kültür ve Turizm Bakanlığı’mızdan hibe alabilmemiz ve çalışmamızı bitirmek adına meclisimizden hibe desteği yetkisi istiyoruz. İnşallah buralardan çıkacak doğal kaynak suyu sonrası da ilçemize yeni bir yol haritası belirlemiş olacağız. Bunlarla birlikte ilçemizde alt yapı, üstyapı, ulaşım gibi birçok alanda çalışmalarımız devam ediyor"

Başkan Şayir’in açıklamalarının ardından gündem maddelerine geçildi. Mecliste yer alan 11 gündem maddesi tek tek görüşülürken, gündem maddeleri meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

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