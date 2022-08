Darıca Belediyesi'nin düzenlediği üniversite hazırlık kurslarına kayıt yaptıran öğrenciler için seviye belirleme sınavı yapıldı.

Darıca Belediyesi, bu yıl da üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek olmak amacıyla ücretsiz hazırlık kursları düzenliyor. Her yıl gençlerin yoğun ilgi gösterdiği üniversite hazırlık kursları, öğrencilerin gelecek hayallerine kavuşmalarında en önemli destekçisi oluyor. Üniversite hazırlık kurslarına ön kayıt yaptıran öğrenciler için ilk olarak seviye belirleme sınavı yapıldı. Sınavın ardından sınıflar belli olacak ve dersler başlayacak. Öte yandan kurslara başvurular da devam ederken öğrencilerin Darıca Belediyesi’nin resmi internet sitesinden online olarak ya da Adnan Menderes Kültür Merkezi’ne gelerek kurslara başvurabilecekleri ifade edildi. Uzman eğitimci kadrosuyla düzenlenen kurslarda dersler de Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde veriliyor.



"Gençlerimizin en yakın arkadaşı olmak için çalışıyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, üniversite sınavına hazırlanan gençlere başarılar dileyerek, "Darıca Belediyesi olarak toplumun her kesimine olduğu gibi öğrencilerimizin de her zaman yanında olmaya özen gösteriyoruz. Üniversite yolculuğunda gençlerimizin en yakın arkadaşı olmak için çalışıyoruz. Bu yıl üniversite sınavında Türkiye birincisi ilçemizden çıktı. İnşallah önümüzdeki dönemde de Darıca’mızın gençleri benzer başarılarla bizleri yeniden gururlandıracak. Bizler de bugün olduğu gibi yarın da onların yanlarında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin gelecekleri adına en önemli dönüm noktalarından biri olan üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanmaları adına bizler üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Ücretsiz üniversite hazırlık kurslarımızla öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. İnşallah herkes başarılı olur ve gönlünden geçen bölümü kazanır" dedi.

