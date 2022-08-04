1,5 ay önce girdiği fabrikada pres makinesine sıkışarak öldü

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Erol POLAT/ DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki metal fabrikasında pres makinesinde sıkışan Kazım Kasap (48), hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Kasap'ın 1,5 ay önce işe başladığı belirtildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında, Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal fabrikasında meydana geldi. İşçi Kazım Kasap, pres makinesine sıkıştı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kasap, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 çocuk babası Kazım Kasap'ın 1,5 ay önce işe başladığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Dilovası Erol POLAT

2022-08-04 15:12:35



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