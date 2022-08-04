Fıskiyeyi tekmeleyip kırınca ıslandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, kimliği belirsiz kişi, sahildeki parkta çimleri sulamada kullanılan fıskiyeye tekme atıp kırınca havaya fışkıran su ile ıslandı.
İzmit sahilinde bir erkek, yeşil alanların sulamasında kullanılan yerdeki fıskiyeye takma attı, ardından da suyu yönlendiren başlığı çıkarmaya çalıştı. Başlığı çıkaramayan kişi, fıskiyeye yeniden tekmeyle vurdu. Bu kez başlık kırıldı, havaya fışkıran tazyikli su kendisini ıslattı. O anlar kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler, duruma tepki gösterdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-08-04 17:04:48
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