Eniştesi vurmuştu; 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Nabi YAZICI/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, husumetli olduğu eniştesi tarafından yol ortasında bacağından vurulan Yavuz Özdemir (50), tedavi gördüğü hastanede 16 gün sonra yaşamını yitirdi.
Olay, 21 Temmuz'da Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Oğluyla birlikte caddede yürüyen Yavuz Özdemir, eniştesi Cemalettin Ağgül ve ablasıyla karşılaştı. Özdemir, aralarında husumet bulunan Ağgül ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Cemalettin Ağgül, tabancasını ateşleyerek Özdemir´i sol bacağından vurdu. Aşırı kan kaybeden Yavuz Özdemir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınırken, bu sabah yaşamını yitirdi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Cemalettin Ağgül ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-08-06 11:40:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.