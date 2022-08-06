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Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız

DHA

Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız


Alper KORKMAZErdi DEMİR/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ekonomi modelini taviz vermeden uyguladıklarını belirterek, "Hayata geçirdiğimiz politikalarımızın müspet sonuçlarını inşallah önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde özellikle enflasyonda daha net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un direksiyonun başına geçti ve TOGG'u 2023'ün ilk çeyreğinde yollarda göreceğimizi söyledi. 
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nde düzenlenen 'Kocaeli'ye Değer Katanlar' Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdam, ihracat ve yatırım kategorilerinde başarılı olan teknoloji şirketleri ile sanayi kuruluşlarına ödüllerini verdi.
'BİLİŞİM VADİSİ MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZE BÜYÜK BİR İVME KATIYOR'
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilişim Vadisi yazılım, mobilite, elektronik, enerji, tasarım ve oyun gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalarıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin köşe taşıdır. Vadimiz 230 bin metrekare kapalı alanıyla ülkemizin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi hüviyetine sahiptir. İstanbul, Kocaeli, İzmir arasında oluşturduğumuz teknoloji koridoruyla birbirine bağlanan Bilişim Vadisi milli teknoloji hamlemize büyük bir ivme katıyor. Önümüzdeki dönemde vadimizin teknoloji ve inovasyon kapasitesini daha da arttıracağına inanıyorum. Yeni Türkiye'nin ufkunu yansıtan böyle bir mekanda Türkiye'nin sanayide lokomotif şehirlerinden Kocaeli'ne değer katan firmaları ödüllendirmek elbette farklı bir mana taşıyor." diye konuştu.
'G-20 ÜLKELERİ İÇİNDE İLK SIRAYA YERLEŞTİK'
Erdoğan, Türk firmalarının hükümetin teşvikleri sayesinde yurt içinde ve yurt dışında başarı çıtasını sürekli yukarı taşıdığını belirterek, "Ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren sayılı ülkelerden biriyiz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11'lik büyümeyle G-20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,3 'lük büyüme kaydettik. Dünyada istihdam azalırken, 31 milyon sınırına dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Her ay ihracatta rekor kırıyoruz. Temmuz ayı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarak 18 milyar 550 milyon dolara ulaştı. 2002 yılında sadece 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye'nin yani bununla şunu söylüyorum göreve geldiğimiz zaman ihracatımız 36 milyar dolardı. Şimdi nereye geldik? 250 milyar dolara yaslandık. Turizmde 2022 hedeflerimizin de üzerine çıkacağımızı görüyoruz. Asya merkezli üretim ağına alternatif adres arayışlarında Türkiye'nin ismi giderek daha fazla zikrediliyor. Başka ülkelerin yurt dışı pazarlarda bıraktığı boşluğu hamdolsun tüm ürünleri, bizim firmalarımızla doluyor." dedi. 
'RUSYAUKRAYNA SAVAŞININ OLUMSUZ ETKİLERİNDEN ÜLKEMİZİ KORUMAYI BAŞARDIK'
Erdoğan, Rusya'nın Soçi şehrine gittiğini hatırlatarak, dengeli politikamızla RusyaUkrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Döndüğümde akşam televizyon ekranlarında Rusya'dan gelen kruvazör gemisinin Trabzon Limanı'na yanaşmasını gördüm. İftihar ettim. Düşünün Trabzon Limanı'na artık turistler işte kruvazör gemisiyle geliyor. Sanayisi, üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü. 3 kıtayı birleştiren stratejik konumu sağlık ve ulaşım altyapısı ile ülkemizin yıldızı giderek parlıyor. Küresel ölçekte gıda ve enerji krizinin konuşulduğu bir dönemde Allah'a şükür biz oldukça rahatız. İş birliğini, barışı, diplomasiyi önceleyen dengeli politikamızla RusyaUkrayna savaşının olumsuz etkilerinden ülkemizi korumayı başardık. Tahıl koridorunun açılmasını sağlayarak küresel sorunların çözümünde Türkiye'nin anahtar rolünü bir kez daha teyit ettik. Emtia fiyatlarındaki ani ve aşırı yükselişin sebep olduğu piyasa dengesizliklerini yakından takip ediyoruz. Fahiş fiyat artışları ile enflasyon sebebiyle vatandaşımızın ve iş dünyamızın sırtına binen yükü hafifletecek pek çok adım attık, atmayı da sürdürüyoruz. Asgari ücretten memur ve emeklilerimizin maaşlarında yaptığımız artışlara sosyal koruma kalkanımızın genişletilmesinden, iş dünyamıza yönelik kredi imkanlarına kadar attığımız her alanda toplumumuzun tüm kesimlerine sahip çıkıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme esasına dayanan Türkiye ekonomi modelimizi taviz vermeden uyguluyoruz. Hayata geçirdiğimiz politikalarımızın müspet sonuçlarını inşallah önümüzdeki senenin ilk çeyreğinde özellikle enflasyonda daha net bir şekilde göreceğiz. Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız." 
'BU ÜLKE TOPLU İĞNE ÜRETEMİYORDU'
Erdoğan, Türkiye'nin bu yılın ilk yarısında oyun yazılımı sektöründe Avrupa'da en fazla yatırım alan ülke olduğunu söyleyerek, "Türkiye'deki teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar sadece 148 milyon dolar iken, 2021 yılında 1,5 milyar doları aştı. 2022'nin ilk yarısında 132 teknoloji girişimine yapılan 1,4 milyar dolarlık yatırımla aslında yeni rekorların, yeni başarı hikayelerinin sinyallerini veriyor. Türkiye bu yılın ilk yarısında oyun yazılımı sektöründe Avrupa'da en fazla yatırım alan ülke oldu. Bundan iki sene önce ülkemizde 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan hiç şirketi yokken bugün bu şirketlerin sayısı 6'ya ulaştı. Ayrıca çoğu kendi imkanlarımızla yerli ve milli helikopterlerimizi, roket ve mühimmatlarımızı, eğitim uçaklarımızı, zırhlı araçlarımızı, gemilerimizi, torpidolarımızı, hava savunma sistemlerimizi tasarladık. Geliştirdik ve ürettik. Bazıları bu başarıları görmezden gelse de 20 yılda yapılanların ülkemiz için büyük bir gurur kaynağı olduğunu biliyorum. Az önce Bakanımız tüfeklerden bahsetti. Bırak tüfeği, Sayın Varank ne tüfeği? Bu ülke toplu iğne üretemiyordu, toplu iğne." diye konuştu.
'TOGG'U VATANIMIZIN YOLLARINDA GÖRMEYE BAŞLAYACAĞIZ'
Erdoğan, 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u yollarda görmeye başlayacağımızı belirterek, şu açıklamada bulundu:
"Ülkemizin vizyon projelerinden Türkiye'nin otomobilini de belirlediğimiz tarihe uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah 29 Ekim 2022'de TOGG'un Gemlik fabrikasının resmi açılışını ve ilk seri üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde TOGG'u vatanımızın yollarında görmeye başlayacağız. Yapamazsınız, üretemezsiniz, üretseniz bile satamazsınız diyenlere inat Türkiye'nin otomobilini milletimizin ve dünyanın hizmetine sokacağız. Ülkemizi savunma sanayinde nasıl parmakla gösterilen seviyeye getirmişsek, inşallah elektrikli otomobilde de benzer bir başarıyı muhakkak yakalayacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan törenin ardından Bilişim Vadisi'ndeki alanda TOGG'un direksiyonun başına geçerek bir süre kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli Alper KORKMAZErdi DEMİR
2022-08-06 19:04:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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