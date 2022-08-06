Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti

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KOCAELİ, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de çalışmalarını sürdüren Ampute Futbol A Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti.

Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası Seçme ve Hazırlık Kampı için Kocaeli´de bulunan Ampute Futbol A Milli Takımı sporcularını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti.

DHA-Spor Türkiye-Kocaeli DHA

2022-08-06 21:31:08



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