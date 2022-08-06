Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3)

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ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Müzehhibe Fatma Aydın İmam Hatip Ortaokulu'nun açılışının ardından PençeKilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın ailesini ziyaret etti. (DHA)Dinçer AKBİR/ BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kocaeli / Başiskele Dinçer AKBİR

2022-08-06 23:45:25



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