Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı (2)

DHA

Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı (2)


SAVAŞ BAŞLAYINCA BEKLEDİLER
Türkiye bayraklı 'Polarnet' adlı geminin kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, emniyetli bir şekilde limana bağlandıklarını resmi işlemlerin yapılarak yükü tahliye etmek için adımların atıldığını söyledi. Yüklerini boşalttıktan sonra savaşın başlaması nedeniyle Ukrayna'da beklediklerini söyleyen gemi kaptanı Alibeyler, "11 Şubat tarihinde Çornomorsk Limanı'na 11 ton yük götürmüştüm ve onun tahliye süreci 13 gün sürdü. Ne yazık ki savaş patlak verdi. Liman ablukaya alındı ve deniz trafiğine kapatıldı. Biz yükümüzü boşaltmış çıkış bekleyen gemiydik. Boş gemi olarak bekleme sürecine girdik. Bu olay bizim devletimizin ayın 22'sinde yapmış olduğu girişimlerle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Milli Savunma Bakanlığımızın askeri kuvvetinde, Dışişleri Bakanlığımızın irtibat gücünde güzel bir sonuç oluştu. Tahıl koridoru çalışması başlatıldı. Ben buna tahıl artı insani koridor diyorum. Ben de orada uzun süre bulunduğum için 6 ay gibi bir süreçte Türk bayraklı bir gemi olarak bulunduğum için dökme mısır getirdim. Bağlantım da Türk alıcısı olduğu için bu konuda öncü olmuş olduk. Orada geçirdiğimiz kah üzüntülü kah özlemli sürecin bize mükafatı oldu gibi düşünüyorum" dedi.
`HİÇ BU KADAR ÖZLEM DUŞMAMIŞTIM´
Uzun yıllardır uzak yol kaptanlığın yaptığını belirten Alibeyler, "Vatanımızı ülkemizi görmek bana ayrı bir keyif verdi. Uzun zamandır uzak yol kaptanlığı yapmaktayım ama hiç bu kadar özlem duymamıştım ve bu da benim için anı olarak kalacak hayatımda. 5 Ağustosta Çornomorsk Limanı'ndan dökme mısırı aldım. Orada koridorun netleşmesi için bekledik. İstanbul koordinasyon merkezinden bu olay koordine edildi. Türk, Ukrayna, Rus subayları ve BM temsilcileri var. Hazır olan gemileri koridora almaya karar verildi. Bize belirlenen rota bilgisi geldi. Mayınlardan arındırılmış alanlardı. 3 gemi bu kısa ayakları dönerek kılavuz kaptan eşliğinde tehlikeli sulardan geçtik. Romanya kara sularına doğru yaklaştıkça riskli bölge ortadan kalkıyordu. Sonra İstanbul Boğazı'na geldim" diye konuştu.
'MUTLUYUM'
Bayrağı düşürmeden, gemiyi batırmadan, personeli riske atmadan ulaştıkları için mutlu olduklarını ifade eden Alibeyler, konuşmasına şöyle devam etti:
"6'sında 21.30'da gemiyi demirledim. İstanbul'daki komitenin ziyaretini gemiye beklemeye başladık. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra temiz raporumuzu alınca boğazı geçerek B bölgesinde bir ikmallerimiz oldu. Yakıt, su gibi ihtiyaçları vardı geminin onları tamamladıktan sonra Kocaeli Derince'de bulunan limana geldik. Emniyetli bir şekilde limana bağlandık. Resmi işlemler yapıldı yükü tahliye etmek için gerekli adımlar atıldı. Gemi kaptanını en çok mutlu eden bayrağımızı düşürmeden, gemimizi vurdurmadan, batırmadan personelin de sağlığını, hayatını riske atmadan mutlu oluruz. Bir kaptanı en mutlu eden şey budur. Ben de o mutluluğu yaşıyorum."
DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2022-08-08 13:44:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukrayna'dan yaklaşık 6 ayın ardından Türkiye'ye gelen "Polarnet"in kaptanı Alibeyler:
YEREL HABERLER Ukrayna'dan yaklaşık 6 ayın ardından Türkiye'ye gelen ...
Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı ...
Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi Kocaeli'ye ulaştı
Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi "Polarnet" Derince Limanı'na ulaştı
YEREL HABERLER Ukrayna'dan gelen mısır yüklü gemi "Polarnet" Derince ...
Denize balıklama atladı, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Denize balıklama atladı, yoğun bakımda yaşam ...
Kocaeli'de aile içi kavgada anne, oğlunu bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Kocaeli'de aile içi kavgada anne, oğlunu bıçakla ...
Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye ...
Eniştesi vurdu, 16 gün sonra öldü; ablasının ateş ettirdiği iddia edildi
YEREL HABERLER Eniştesi vurdu, 16 gün sonra öldü; ablasının ateş ...
Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü ...
Ekin Uzunlar Gebze'de konser verdi
YEREL HABERLER Ekin Uzunlar Gebze'de konser verdi
Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (3)
YEREL HABERLER Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i ...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol ...
Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız (2)
YEREL HABERLER Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i ...
Bakanlar Soylu, Kurum ve Nebati, Kocaeli'de toplu açılış törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakanlar Soylu, Kurum ve Nebati, Kocaeli'de toplu ...
Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i selamete mutlaka çıkaracağız
YEREL HABERLER Erdoğan: Türkiye'yi bu küresel fırtınadan da sahil-i ...
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi ...
Bakan Varank, "Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Varank, "Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül ...
Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
YEREL HABERLER Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez ...
Eniştesi vurmuştu; 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Eniştesi vurmuştu; 16 günlük yaşam mücadelesini ...
'Barış Ağacı' halısı için 1,5 yılda 1 milyon 180 bin düğüm atıldı
YEREL HABERLER 'Barış Ağacı' halısı için 1,5 yılda 1 milyon 180 bin ...
Türk firmasının geliştirdiği yüzey teknolojisi Elon Musk'ın "Hyperloop" projesinde kullanılacak
YEREL HABERLER Türk firmasının geliştirdiği yüzey teknolojisi Elon ...
Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin ...
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletteki kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.