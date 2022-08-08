Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi, 4'üncü kattan düşüp öldü

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi Bülent Aslan (46), 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Tufan Sokak'taki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın dış cephesinde çalışan Bülent Aslan'ın elindeki metal profil, elektrik hattına değdi. Elektrik akımına kapılan Aslan, 4'üncü kattan zemine düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR
2022-08-08 16:09:20
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