Gebze´de orman yangını (1)

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Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde Tavşanlı Mahallesi´nde saat 13.45 sıralarında ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR

2022-08-10 14:50:27



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