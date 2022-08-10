Gebze´de orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi´nde çıkan yangına, söndürme helikopteriyle havadan müdahale edildi. Havadan müdahaleyle yamaç bölgede, 40 dönüm alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR

2022-08-10 15:50:50



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