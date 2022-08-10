İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 4 milyon 968 bin lira ceza

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen, Vanuatu bandıralı, 'Abana' isimli gemiye yönelik 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce uçakla yapılan denetimlerde, Körfez ilçesi Yarımca Demiryeri açıklarındaki geminin, atıklarını denize boşattığı tespit edildi. Pilotun durumu bildirmesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, denizi kirleten, 'Vanuatu' bandıralı ve 'Abana' isimli gemiye yönelik 4 milyon 968 bin 823 TL ceza kesti. Denizde temizlik çalışmaları başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2022-08-10 16:03:00



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