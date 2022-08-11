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Ev kiralarken hayvanların bakımı için `sözleşme´ yaptı ancak ihtarname geldi

DHA

Ev kiralarken hayvanların bakımı için `sözleşme´ yaptı ancak ihtarname geldi


Dinçer AKBİRErgün AYAZ/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, Hayvan Hakları Derince Temsilcisi Fatma Özçelik, ev kiralarken bahçede kedi ve köpeklerini beslemek için ev sahibi ile sözleşme yaptı. Ancak hayvanların sayısının fazla olması, sokaktaki hayvanların beslenmesi ve hasta hayvanlara kafeste bakılması rahatsızlık yarattı. Ev sahibinin ihtarname çektiğini belirten Fatma Özçelik, bahçede hayvanlara bakılacağı yönünde sözleşmesi olduğunu söyledi. Ev sahibi Ümit Temizel ise, "Eve taşınırken, '8 kedim var' dedi. 'Bahçe hissedarlı ama rahat rahat bakabilirsin, hatta bir köpek de bakabilirsin' dedim. Ama önü arkası kesilmez şekilde kedi köpek toplayıp insanlardan mama karşılığında bakıyor" diye konuştu.
Derince ilçesinde yaşayan Fatma Özçelik, yaklaşık 1,5 yıl önce kedileriyle birlikte yaşayacağını söyleyerek bir binanın zemin katını kiraladı. Aynı zamanda Hayvan Hakları Derince Temsilcisi olan Fatma Özçelik, kira sözleşmesine evde hayvan bakımı yapacağı konusunda madde ekledi. Fatma Özçelik ayrıca ev sahibi ve üst katında yaşayan diğer kiracıyla da evinde kedi ve köpek bakımı yaptığına dair evrak düzenleyerek imza altına aldı. Ancak bir süre sonra evde bakılan kedi ve köpek sayısının artması ile birlikte mahalleli de rahatsızlık duymaya başladı. Sokakta yaşayanlar, aralarında imza toplayarak durumdan rahatsız olduklarını Derince Belediyesi'ne bildirdi, fakat sonuç alamadı. 
`KİRA ARTIŞINI KABUL ETMEYİNCE EV SAHİBİ PROBLEM ÇIKARDI´
Geçen yıl mart ayında eve taşındığını belirten Fatma Özçelik, "Geldiğimde buradaki giriş, balkon ve bahçe olarak bana kiraya verildi. Sözleşmede de zaten bahçenin köpek ve hayvanlar için kullanılacağını yazdık. Ev sahibi ile birlikte üst kattaki kiracının da rıza kağıdını aldım. Fakat aralık ayında gereksiz bir kira artışı istedi. Ben de ödemek istemedim. Bizim zaten durumumuz belli, bu kadar çok hayvanla baş ediyoruz. Dernek olarak bu işlere gönül vermişiz. Ben kabul etmeyince, bu sefer ev sahibi problem çıkartmaya başladı. Şu anda bir avukat tutmuş, ihtarname çekti. Evden tahliye davası açacakmış" dedi. 
`MAHALLELİ İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI´
Bahçede hasta hayvanlar için kafesler olduğunu ifade eden Fatma Özçelik, "Sürekli taciz ediliyorum. Buraya gelip çardağın kapısını sökmeye kalkışıyor. Çardağın kapısını, girişteki kapıyı ben yaptırdım. Onları sökmeye kalkışıyor. Bahçede hasta hayvanlar için tedavi kafeslerim vardı. O kafesleri de söktü. O konuyla ilgili de dava açtım. Fakat bitmiyor. Şimdi de mahalleli bir imza kampanyası başlatmış. Sürekli benim kapıma fincanlar atılıyor. Tahta parçaları atılıyor. Domatesler, kavanoz parçaları buldum. Ben sürekli bunları topluyorum. Köpeklerin havladığını söylüyorlar. Hayır, ben buradayken hiç havlamıyor. Yan komşum tam bir kedi, köpek düşmanı. Zamanında köpekleri taşlamış, bunların hepsini biliyoruz. Hayvanları sokak ortasında dövüyor. Kazmayla, kürekle bana saldırdı. Karşı binadakiler de aynı şekilde, kavanozlar oradan atılıyor" diye konuştu.
`KOMŞULARI RAHATSIZ ETTİĞİ GEREKÇESİYLE SÖZLEŞMEYİ FESHEDECEĞİM´ 
DHA muhabirinin telefonla ulaştığı ev sahibi Ümit Temizel ise kendisine söylenenden çok daha fazla sayıda hayvan beslendiğini belirterek, "Eve taşınırken '8 kedim var' dedi. 'Bahçe hissedarlı ama rahat rahat bakabilirsin, hatta bir köpek de bakabilirsin' dedim. Ama önü arkası kesilmez şekilde kedi köpek toplayıp, insanlardan mama karşılığında hayvan bakıyor. Borçlar Kanunu'nun 316´ncı maddesi gereğince çevre apartman sakinleri ve komşuları rahatsız ettiği gerekçesiyle sözleşmeyi tek taraflı feshedeceğim. Ben rahatsızım, komşularım rahatsız" dedi.
`GERGİNLİK HALİNE GELMİŞ DURUMDA´
Aynı sokakta yaşayan Yıldırım Beyazıt Şimşek ise şöyle konuştu:
"Mahallede bir evde birden fazla hayvan besleniyor. Bu güzel bir durum, biz de hayvan seviyoruz. Fakat hayvanseverlik artık insanların huzurunu kaçırmış durumda. Diğer komşular bu durumdan çok rahatsız. Dar alanda beslenen fazla sayıda köpek, gece çok gürültü çıkarıyor. İnsanlar yaz sıcağında camları, kapıları kapalı yatıyor. Artık gerginlik haline gelmiş durumda. Belediyenin zaten bakım evleri var. Orada yaşarlar. Ya da bu kişi, imkanı varsa gider müstakil bir ev tutar ve hayvanını orada besler. Burada insanların huzurunu kaçırmaya gerek yok. İmza toplayıp belediyeye vermişler. Fakat bu konu bir çözüme ulaştırılamıyor."
`MAHALLE ARASINDA HAYVAN BARINAĞI OLMAZ´
Karşı binada yaşayan Zöhre Şimşek ise "Biz camları, kapıları kapatıyoruz, yine de yatamıyoruz. Mahalle arasında hayvan barınağı olmaz. Bizi mahkemede süründürmekle tehdit ediyor. Biz huzur istiyoruz. Apartmandaki herkes bundan rahatsız. Gece 02.00'de, 03.00'de susmuyorlar. Mandal, taş atıyorum. Yine de havlıyorlar. Olmaz böyle, biz de insanız. 10 tane köpek, 20-30 tane kedi var. Burayı hayvan barınağı yaptı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Derince Dinçer AKBİR-Ergün AYAZ
2022-08-11 09:45:57

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