Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı



Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir faili meçhul cinayet dosyasını araştırırken, 3 cinayeti birden çözdü. İstanbul Pendik'te 2006 yılında işlenen bir cinayetin dosyasını tekrar açarak tekstil firmasında gece bekçiliği yapan Mustafa M. gözaltına alınırken, ifadesinden yola çıkarak muhasebeci Bülent Demir, gece bekçisinin suç ortağı Murat Dayanç ve iş insanı Tekin Uğurlu cinayetleri aydınlatıldı.

İstanbul Pendik'te 2006 yılında bir tekstil firmasının muhasebeciliğini yapan Bülent Demir içerisinde personelin maaşları olan 80 bin lira para dolu kasa ile ortadan kayboldu. Bülent Demir'in cesedi, 10 gün sonra bacakları, elleri, ağzı ve gözleri koli bandıyla bağlanmış ve boğazı kesilerek öldürülmüş olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki ormanlık alanda bulundu. Çelik kasa ise, Sakarya'nın Geyve ilçesinde açılmış halde bulundu. O dönemde jandarmanın yaptığı araştırmalarda, Bülent Demir'i öldürerek kasadaki paraları çalan kişilere ulaşılamadı.

GECE BEKÇİSİ İTİRAF ETTİ

Faili meçhul olarak kalan dosya, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 1,5 ay önce tekrar açıldı. Ekipler yaptıkları araştırmada, 2006 yılında muhasebecinin kaybolduğu firmada çalışan gece bekçisi olan Mustafa M.'yi gözaltına aldı. Sorguya alınan Mustafa M., kasadaki parayı çalmak için A.B.E. ve Murat Dayanç ile plan yaparak olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bülent Demir'i kendilerini tanıdığı için öldürdüklerini söyleyen Mustafa M., çelik kasayı ise M.Ö. ve M.K.Ö.'nün yardımı ile açtıklarını, ancak bu kişilerin cinayetten haberinin olmadığını söyledi.

SUÇ ORTAKLARINI ÖLDÜRDÜLER

İfadesinde, olayın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra, 2014 yılında, suç ortağı Murat Dayanç'ın kendisini ve A.B.E.'yi polise gitmekle tehdit ettiğini söyleyen Mustafa M., A.B.E. ile birlikte Murat Dayanç'ı öldürerek cesedini İstanbul Kurtköy'de ormanlık alana attıklarını itiraf etti. 2014 yılından bu yana faili meçhul olarak kalan Murat Dayanç cinayeti dosyası da kapatıldı.

İŞ İNSANI TEKİN UĞURLU CİNAYETİ DE ÇÖZÜLDÜ

Sorgusu devam eden Mustafa M., 2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan Galatasaray Kongre Üyesi iş insanı Tekin Uğurlu cinayetinden de bahsetti. Tekin Uğurlu'yu aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.B. isimli bir kişinin araba içerisinde öldürdüğünü söyleyen Mustafa M., daha sonra M.B.'nin babası B.B. ile birlikte cesedi parçaladığını ve Pendik Esenyalı bölgesinde otoyol kenarındaki bir alana gömdüklerini söyledi. İtiraf üzerine Mustafa M., söylediği bölgede yer göstermeye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği alanda yapılan kazı çalışmalarında, Tekin Uğurlu'ya ait ceset ve kemik parçalarına ulaşıldı. Olaylar İstanbul ilinde gerçekleştiği için, dosya bu aşamada İstanbul emniyetine devredildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mustafa M., sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mustafa M.'nin ifadesinden yola çıkılarak gözaltına alınan A.B.E., M.Ö. ve M.K.Ö. ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR

2022-08-12 11:50:34



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