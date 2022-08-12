Gece bekçisi itiraf edince 3 cinayet aydınlatıldı (2)

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2 TUTUKLAMA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin aydınlattığı 3 cinayetle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen A.B.E. ve M.Ö., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K.Ö. ise adli kontrolle serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-08-12 17:39:36



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