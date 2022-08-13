Kayınpederini 8 kez bıçaklayıp, başına keserle vurmuş 

Erol POLAT/ DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde Murat Erzi´nin (40), tartıştığı kayınpederi Cafer Tayyar Akçay´ı (65) 8 kez bıçaklayıp, keserle başına vurarak öldürdüğü belirlendi. Boşanma aşamasındaki eşinin başına keserle vurması sonucu ağır yaralanan Zeynep Erzi´nin (37) ise tedavisi devam ediyor.
Olay, önceki gece Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi Yenidevir Sokak´ta meydana geldi. Boşanma aşamasında olduğu için bir süre önce Bursa´daki babası Cafer Tayyar Akçay´ın evine yerleşen, 4 çocuk annesi Zeynep Erzi, önceki gün babasıyla Darıca´ya, eşi Murat Erzi'nin yanına geldi. Murat Erzi ile eşi Zeynep Erzi ve kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı. Murat Erzi, bu sırada kayınpederini bıçaklayıp, keserle başına vurdu; araya giren eşinin de başına çekiçle birkaç kez vurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Cafer Tayyar Akçay´ın duran kalbi, sağlık görevlilerince yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırıldı. Sağlık durumu kritik olan Akçay, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde kurtarılamadı. Zeynep Erzi ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi´nde yoğun bakımda tedaviye alındı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Murat Erzi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
'KAFASINDA GÖÇÜK VARDI'
Cafer Tayyar Akçay´ın cenazesi, MHP Çayırova Belediye Meclis üyesi olan kardeşi Davut Akçay tarafından adli tıptaki işlemlerin ardından teslim alındı. Akçay, ağabeyinin cenazesini kendisinin yıkadığını söyleyerek, "Ağabeyimin cenazesini yıkarken 4 bıçak yarasının kalbinde, 2 bıçak yarasının karnında, 1 bıçak yarasını sol ayağında olduğunu gördüm ayrıca sol kolunda kesik vardı. Bir de sanırım keserle vurulduğu için kafasında bir göçük vardı" dedi.
Cafer Tayyar Akçay´ın cenazesi, bugün memleketi Eskişehir'de Emek Mahallesi´ndeki Zümrüt Camii´nde öğle vakti kılınacak namaz sonrası toprağa verilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2022-08-13 09:30:08
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