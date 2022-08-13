Taş döşemelerle gizlenen sandıklardan 107 kilo uyuşturucu çıktı

KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, TIR'da yüklü taş döşemelerin altına gizlenen sandıklardaki 107 kilo skunk, polis operasyonuyla ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, taş döşemelerin yüklü olduğu TIR'ı takibe aldı. Paletlerdeki taş döşemelerin forklift ile depoya taşınmasının ardından baskın düzenlendi. Narkotik köpeğiyle de arama yapıldı. Köpeğin tepki vermesi üzerine taş döşemeler, tek tek kaldırıldığında sandıklar ortaya çıktı. 195 paket halinde 107 kilo skunk ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2022-08-13 13:55:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.