Deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan yavru geyik, jet ski ile kurtarıldı

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Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde deniz kenarındaki kayalıklarda mahsur kalan yavru geyik, jet ski le yanına giden cankurtaranların çabasıyla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Kandıra Kerpe plajında meydana geldi. Burada görevli cankurtaranlar, plaj ilerisindeki kayalıklarda yavru bir geyiğin mahsur kaldığını fark etti. Jet ski ile geyiğin yanına giden cankurtaranlar, ayaklarından bağladıkları hayvanı jet skiye koyarak, plaja getirdi. Görünür bir yarası olmayan yavru geyik, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü. Yavru geyiğin ormandan kayalıklara geldiği tahmin ediliyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Selda Hatun TAN

2022-08-14 11:28:45



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