Kocaeli'de orman yangını (1)



Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/KARAMÜRSEL(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına helikopter ile müdahale ediliyor.

Karamürsel ilçesi Çamçukur mevkisinde ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına AFAD, itfaiye ve orman işletme ekipleriyle birlikte yangın söndürme helikopteri ile de müdahale ediliyor. Ekipler sarp arazide ilerlemekte güçlük çekiyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2022-08-14 16:55:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.