Hurdacıların 'bakır kablo' için yaktığı ateş ormanı tutuşturdu (2)- Yeniden

Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/ KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Yangının, hurdacıların içerisindeki bakır telleri almak için yaktıkları kablolardan çıktığı belirlenirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Karamürsel ilçesi Çamçukur mevkisindeki ormanda çıktı. Kısa sürede tüm yamacı saran yangına çok sayıda AFAD, itfaiye ve orman işletme ekipleri ile 2 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili olan yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Öte yandan, ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında, yangının çıktığı nokta da belirlendi. Yangına, içerisindeki bakır telleri almak için bölgede kablo yakan hurdacıların neden olduğu belirlendi. Polis, yangınla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN
2022-08-14 18:38:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.