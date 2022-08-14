Hurdacıların 'bakır kablo' için yaktığı ateş ormanı tutuşturdu (2)- Yeniden



Dinçer AKBİRSelda Hatun TAN/ KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahale ile 3 saatte kontrol altına alındı. Yangının, hurdacıların içerisindeki bakır telleri almak için yaktıkları kablolardan çıktığı belirlenirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karamürsel ilçesi Çamçukur mevkisindeki ormanda çıktı. Kısa sürede tüm yamacı saran yangına çok sayıda AFAD, itfaiye ve orman işletme ekipleri ile 2 helikopterle müdahale edildi. Yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili olan yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında, yangının çıktığı nokta da belirlendi. Yangına, içerisindeki bakır telleri almak için bölgede kablo yakan hurdacıların neden olduğu belirlendi. Polis, yangınla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN

2022-08-14 18:38:26



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