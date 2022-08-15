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Başkan Sezer: Gölcük´te yıkılması gereken ağır hasarlı bina yok  

DHA

Başkan Sezer: Gölcük´te yıkılması gereken ağır hasarlı bina yok  


Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesi Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 tarihinin Gölcük açısından bir milat olduğunu ve 23 yılda Gölcük'te çok şey değiştiğini belirterek, "Gölcük, depremin izini tamamen sildi. Geleceğe umutla bakan modern bir donanma, sanayi ve turizm kentiyiz. Gölcük´te yıkılması gereken ağır hasarlı bina yok. Orta hasarlı olup metruk durumda olan binaları tespit ettik" dedi.  
Merkez üssü Gölcük olan 7.4 büyüklüğündeki 17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. 45 saniyede birçok insanın hayatını değiştiren depremin izleri ilçede silindi. Gölcük´te hasarlı binalar yıkılırken, 23 yılda büyük bir dönüşüm yaşadı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 tarihinin Gölcük açısından bir milat olduğunu belirterek, "Gölcük depremin izini tamamen sildi. Geleceğe umutla bakan modern bir donanma, sanayi ve turizm kentiyiz. Gölcükte yıkılması gereken ağır hasarlı bina yok. Orta hasarlı olup metruk durumda olan binaları tespit ettik. 101 bina bu kapsamında göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yıkımını gerçekleştirdik. Denizevler bölgesinde kentsel dönüşüm gerçekleştirildi. Orada bulunan 50 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Eski sanayi sitesinde bulunan 10 bina da yıkıldı" dedi.  
`DEPREMDE 55 BİN OLAN NUFUS 172 BİNİN ÜZERİNE ÇIKTI´ 
Denizevlerde kentsel dönüşümün tamamlandığını söyleyen Sezer, "Sivritepe konutları bitti ve vatandaşlarımız oraya yerleştiler. Eski sanayi sitesinde kentsel dönüşüm tamamlandı. Yeni sanayi sitemiz modern sanayi sitesi haline geldi. Gölcük merkezde kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. Gölcük merkezdeki kentsel dönüşüm çarşı merkezde de hareketliliğin de başlamasına neden olacak diye düşünüyoruz. Yüzde 60 görüşme yapılıp anlaşmalar sağlandı. Deprem sırasında 80 binden 55 bine düşen Gölcük´ün nüfusu şu anda 172 binin üzerinde resmi rakam ve günlük hareketli nüfus 200 bini buldu. Değirmendere ile Halıdere arasında sahil yolu yapıldı. İki belde birbirine bağlandı. Gölcük görünüm itibariyle depremin izlerini sildi hem de modern bir görünüme ulaştı" diye konuştu.   
`OLASI AFETTE İLETİŞİMİ AKTİF HALE GETİRİYORUZ´ 
Sezer, "Bizler 17 Ağustos depremini yaşadığımızdı şununla karşılaştık. Depremin ilk anında iletişim noktasında mobil telefonların kesildiğini ve iletişimin kurulamadığını gördük. Şu anda kriz ve afet acil gruplarımız var. Çok kar yağdığı dönemde sivil ekiplerden ulaşabildiğimiz kişileri işin içine katıyoruz. Bunların hepsini mobil aktivasyonu üzerinden yapıyoruz. Deprem anında iletişim kesilebiliyor. Derince'ye telsiz rölesi kurduk. Bir afetin meydana geldiği ilk anda reaksiyon gösterebilmek önemli. Yağmur, kar, sel fırtınada denemeler yapıldı ve çok hızlı bir şekilde aktif hale geliyoruz. Yani yaklaşık 10 dakikalık bir süre içerisinde iletişim aktif hale dönüştürülebiliyor" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR
2022-08-15 09:53:33

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