Gebze'de, 2'si zincirleme 3 kaza; 4 kişi yaralandı

Erol POLAT/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen, 2'si zincirleme 3 kazada 9 araç çarpışırken, 4 kişi yaralandı.
Kazalar, sabah saatlerinde, D-100 yolu İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yağışla kayganlaşan yolda kamyonet, kamyon, minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekibi, yaralıları ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan 4 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Aynı bölgede, farklı saatlerde 2 otomobil çarpışırken, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza da oldu. Bu kazalarda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Kazalar nedeniyle yolda ulaşım, bir süre aksarken, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis, kazalarla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Erol POLAT
2022-08-15 12:22:24
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