Motosiklet kazasında ölen Buğra, toprağa verildi

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde motosikletinin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren Buğra Barış Kurt´un (18) cenazesi toprağa verildi. Buğra Barış´ın bir restoranda çalışıp, maaşından artırıp biriktirdiği parayla bir süre önce hayalini kurduğu motosikleti satın aldığı belirtildi.
Kaza, dün öğleden sonra Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi´nde meydana geldi. Buğra Barış Kurt yönetimindeki motosiklet, aydınlatma direğine çarptı. Yaralanan Kurt, kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Buğra Barış Kurt için bugün Bağlarbaşı Merkez Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gencin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Darıca Müftüsü Zeynel Abidin Çınar´ın kıldırdığı namazın ardından Kurt´un cenazesi, Balçık Mezarlığı´nda toprağa verildi. Seyfettin Kurt ve Dilek Kurt evlatlarını kaybetmenin acısını yaşadı. Buğra Barış´ın bir restoranda çalışıp, maaşından artırıp biriktirdiği parayla bir süre önce hayalini kurduğu motosikleti satın aldığı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2022-08-16 15:22:25
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