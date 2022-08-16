Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz

DHA

Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz


Ergün AYAZDinçer AKBİRSoner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depremin 23'üncü yıldönümü anma törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu kimse unutmamalı" dedi. 
17 Ağustos 1999 depreminin anma programı saat 21.00'de Gölcük Anıt Park´ta kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilden gelen AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı. Kortej yürüyüşü Kavaklı sahilinde son buldu. Kortej yürüyüşü öncesinde gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu, 17 Ağustos depreminden ders çıkartıldığını belirterek, "Tam 23 yıl önce bugün bize bu acıları yaşatmasıyla birlikte Türkiye'yi afetler konusunda bir başlangıç yaptı. Buradan ders çıkardık. Her afetten çıkardığımız gibi her olaydan çıkardığımız gibi dersler çıkarttık. Birçok hazırlıklar yapılıyor ve yapılacak. Türkiye'de bu afetten sonra afete yönelik strateji oluşturduk. Afet öncesi, sonrasına yönelik planlar oluşturup adımlar attık." dedi.  
`TÜRKİYE'NİN BİR AFET BÖLGESİ OLDUĞUNU KİMSE UNUTMAMALI´ 
Bakan Soylu, Türkiye´nin bir afet bölgesi olduğunu kimsenin unutmaması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu: 
"Hepimiz biliyoruz çocukluğumuzda siyah beyaz TV´lerde hepimiz gördük. 'Nerde bu devlet' diye vatandaşımızın yalnızlığı ve çaresizliği vardı. 2 2,5 yıldır bugün Allah´a hamd olsun. Afetten afete koşuyoruz. Kimse 'Nerde bu devlet' demiyor. Hem afet öncesinde yapacağımız hazırlıkları bütün kapasite ve kabiliyetimizle yapıyoruz. Afet anında devletin tüm kurum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları vatandaşlarımızla birlikte afete maruz kalan vatandaşlarımıza, ticarethane, evler dahil devlet her yere yetişmeye çalışıyor. Vatandaşlarımız yetişmeye çalışıyor ve el birliğiyle yetişmeye çalışıyoruz. Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz. Depremle, yarın veya öbür gün olabilecek diye sözleşmemiz de söz konusu değildir. Her an yine yeniden bir depremle karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin bir afet bölgesi olduğunu kimse unutmamalı."
`AFETLERDE NE YAPACAĞIMIZI ORTAYA KOYAN STRATEJİLERİMİZ VAR´ 
Depremde, selde ve afetlerde plan ve hazırlıkların olduğunu söyleyen Soylu, "Türkiye'nin selden depreme kadar, orman yangınlarından heyelana kadar, çığ düşmesinden kaya düşmesine kadar bir deprem bölgesi olduğumuzu unutmamak gerekir. 1980´den bugüne kadar afetsellik 4 kat artmıştır. Tam 4 kat ve artmaya devam etmektedir. Bu konuda bütün tedbirlerimizi sadece devlet değil sadece sivil toplum kuruluşları değil bir millet olarak eksiksiz yerine getirmek durumundayız. Geçen yıl afet eğitim yılıydı. Geçen sene 56 milyon insana bir şekilde afetle ilgili dokunduk, eğitim ortaya koymaya çalıştık. Bu yıl 54 bin 300 tatbikat dedik ve aştık. Kurumlar, okullar, madenlerde yapıldı. Çığ, kar, tahliye, sel, orman yangını tatbikatları yapıldı ve yapmaya çalışıyoruz. Bugün 24 bin 800 civarında afet toplanma alanımız var. Kişi başına metrekaresi sayısını 2-3-4 katına çıkarttık. Depremde, selde afette ne yapacağımızı ortaya koyan stratejilerimiz, planlarımız hazırlıklarımız çalışmalarımız var." diye konuştu. 
`İNŞALLAH AFETLE KARŞILAŞMAYIZ´ 
En son Batı Karadeniz'de sel afeti yaşandığını ifade eden Soylu, şöyle konuştu: 
"Hepinizin cep telefonlarına mesajlar geldi ve hepiniz tedirgin oldunuz. Hepimizi uyandıran veya hepimizi acaba ne oluyor diye endişeye sevk edilen mesajlar geldi. AFAD mobil uygulamasından yapılan barajların su tutulmasına kadar. DSİ'nin yaptığı özellikle ırmaklarda, derelerde, nehirlere kadar kentsel dönüşüme kadar yanı sıra okulların hazırlıklı hale gelmesine kadar ve depreme dayanıklı olmayan binaların yıkılmasına kadar, Türkiye 1999 depreminden sonra farkındalığa kadar eğitime kadar birçok yenileşme ortaya koydu, birçok adım attı ve devam ediyoruz. Arama kurtarma ekiplerimize kadar helikopterlerimizin köylere jeneratör getirmesine gıda getirmesine kadar birçok koordinasyonumuz var. En önemlisi sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulan bir AFAD kurumu var. Bütün kurumları koordine eden bu kurumların yaptıklarını takip eden ve beraber çalışan yaygınlaştırmaya çalışan AFAD kurumu var. İnşallah böyle bir depremle karşılaşmayız, inşallah bir afetle karşılaşmayız. Ama her an karşılaşabilecek gibi de hazırlıklı olmalıyız, hazırlıklarımızı yapmalıyız."   DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gölcük Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER
2022-08-16 21:57:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AKUT ekipleri Gölcük'teki "batık şehre" dalış gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKUT ekipleri Gölcük'teki "batık şehre" dalış ...
Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden ...
Karamürsel'de motosikletten düşen çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Karamürsel'de motosikletten düşen çocuk yaralandı
Motosiklet kazasında ölen Buğra, toprağa verildi
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında ölen Buğra, toprağa verildi
Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor
YEREL HABERLER Hyperloop Geliştirme Yarışması Kocaeli'de sürüyor
Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan "batık şehir" görüntülendi
YEREL HABERLER Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan "batık şehir" ...
Kocaeli'de 19 bin yapının deprem etüt çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 19 bin yapının deprem etüt çalışması ...
17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti
YEREL HABERLER 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti
Babasının 45 yıl önce adım attığı kimya sektöründe 40 ülkeye ihracat yapıyor
YEREL HABERLER Babasının 45 yıl önce adım attığı kimya sektöründe 40 ...
Kocaeli sahillerinde geçen hafta 172 kişi boğulmaktan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kocaeli sahillerinde geçen hafta 172 kişi boğulmaktan ...
Kocaeli'de 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 170 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Prof. Dr. Bülent Oruç: 2 bin 300 orta hasarlı bina bir an önce yıkılmalı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bülent Oruç: 2 bin 300 orta hasarlı bina ...
'İstanbul depremi beklediğimiz büyüklükte olursa hiçbir zaman hazır olamayız'
YEREL HABERLER 'İstanbul depremi beklediğimiz büyüklükte olursa ...
Bıçaklı kavgada kazara kardeşini de yaraladı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada kazara kardeşini de yaraladı
Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kişi salıverildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına ...
Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi ...
Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin ...
Aydınlatma direğine çarpan motokurye hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydınlatma direğine çarpan motokurye hayatını ...
Kocaeli'de sahte dişçi operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem
YEREL HABERLER Kocaeli'de sahte dişçi operasyonunda yakalanan ...
"Asrın felaketi"ni yaşayan Gölcük, depremin izlerini sildi
YEREL HABERLER "Asrın felaketi"ni yaşayan Gölcük, depremin izlerini ...
17 Ağustos'ta enkazdan çıkan depremzede, gönüllü itfaiyeci olarak yardıma koşuyor
YEREL HABERLER 17 Ağustos'ta enkazdan çıkan depremzede, gönüllü ...
Kocaelispor, Mehmet Sak'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Mehmet Sak'ı kadrosuna kattı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.