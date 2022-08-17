Bakan Soylu: Biz depremi unutabiliriz ama deprem bizi unutmaz (2)



BAKAN SOYLU'DAN GAZİANTEP AÇIKLAMASI: ANONSLAR MAKSADINI AŞMIŞTIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölcük'te düzenlenen 17 Ağustos Deprem Anması programından ayrıldığı sırada Gaziantep'in Suriye sınırındaki Karkamış ilçesinde camilerden yapılan anonslarla ilgili açıklamalarda bulundu. Anonsların maksadını aştığını söyleyen Soylu, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda biraz önce vali beyle konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı falan söz konusu değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış, zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde, buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğuk kanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" dedi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük Dinçer AKBİR-Ergün AYAZ

2022-08-17 01:05:59



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