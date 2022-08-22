Üzerinde İbranice semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi



Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, bir otomobilde yapılan aramada üzerinde İbranice işaret ve semboller olan deri kitap ile kemer ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze ilçesinde takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, torpido gözünde üzerinde İbranice işaret ve semboller olan deri kitap ile ceylan derisi üzerine İbranice motif ve sembollerin olduğu kemer ele geçirildi. Otomobildeki Z.Y. ve Z.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Selda Hatun TAN

2022-08-22 16:57:54



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