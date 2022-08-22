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Evlenmek isteyen babasıyla tartıştı, garajı yaktı

DHA

Evlenmek isteyen babasıyla tartıştı, garajı yaktı


Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te Erdem T., eşinin ölümünün ardından yeniden evlenmek isteyen babası Şevket T. ile tartıştıktan sonra garajı yakarak kaçtı. Olay saat 21.00 sıralarında Doğan Mahallesi Yeni Değirmen Sokak´ta meydana geldi. Eşinin ölümünün ardından evlenmek istediğini söyleyen Şevket T., oğlu Erdem T. ile tartıştı. Evden çıkan Erdem T., otomobili çıkardıktan sonra garajı ateşe verip kaçtı. Yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
Bu sırada olay yerine giden itfaiye araçlarından biri yolda bir otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı. Yangını çıkardıktan sonra kaçan Erdem T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)    DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2022-08-22 22:42:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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