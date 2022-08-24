Kocaeli merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı 

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü´nün Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye´de FETÖ´ye yönelik operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü FETÖ içeresinde faaliyet yürüttü tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Ankara, Erzincan ve Osmaniye´de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli Mesut ÇATAK

2022-08-24 00:58:23



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