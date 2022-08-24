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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıkan TIR´ın bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Bekirdere Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. C.K. idaresindeki HD 62 FAV Romanya plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yolda başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Ulaşıma kapanan İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik yoğunluğunun artmaması için güzergah üzerindeki araçlar otogar gişelerden D-100 Karayoluna yönlendirildi. Bu sırada yolda mahsur kalan onlarca kişi araçlarından inerek kurtarma çalışmalarını izledi. Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, TIR'ın yoldan çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)FOTORAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-08-24 23:38:59



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