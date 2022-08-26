Minibüs deponun çatısına çarptı

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Erol POLAT/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs kaldırıma çıkarak yolun altında kalan kullanılmayan deponun çatısına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, minibüs kaza yerinden vinçle kaldırıldı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Balcılar yönetimindeki 41 UR 471 plakalı minibüs, sürücüsünin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bir süre savrularak ilerleyen minibüs, kaldırıma çarptıktan sonra yol seviyesinin altındaki bir tavuk firmasına ait kullanılmayan ve deponun çatısına çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü çatıdan indirdi. Sürücü Hüseyin Balcılar, kazayı yara almadan atlatırken, çatıyla kaldırım arasında askıda kalan minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Erol POLAT

2022-08-26 01:27:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.