Şehidin hatırası motosikletin tekerleği çalındı (2)

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Gülşen İmam Hatipliler için ne söyledi?

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HIRSIZ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma yapan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelini E.Y. olduğu saptadı. Adresi belirlenen E.Y., Derince ilçesinde yakalanırken, çaldığı tekerlek de ele geçirildi. E.Y. ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-08-26 20:37:45



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