İzmit'te düğün konvoyu trafik akışını engelledi

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Ergün AYAZ/İZMİT(Kocaeli), (DHA)İZMİT'te düğün konvoyunda bulunanlar, bulvar caddesi üzerinde araçlarını durdurarak oyun oynadı. Trafik akışını engelleyen grup, tepki topladı.

Akşam saatlerinde İzmit Atatürk Bulvarı'nda düğün konvoyu 3 şeritli yolun 2 şeridinde durdu. Trakfik akışının engellenmesine aldırış etmeden araçlardan inenler, bulvar üzerinde oyun oynadı. Konvoydakilerin trafiği durma noktasına getirmesi, bölgeden geçen sürücüler tarafından tepki çekti. Bir süre sonra araçlarına binerek yola devam edildi. Düğün konvoyunun yolda durduğu anlar sosyal medyada paylaşılırken, tepki gösterildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2022-08-26 21:33:20



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