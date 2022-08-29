Kocaeli´de 401 kaçak göçmene sınır dışı

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KOCAELİ, (DHA)- KOCAELİ´de güvenlik güçlerince yakalanan 401 kaçak göçmen, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.

Kocaeli´de polis ve jandarma ekiplerinin operasyonlarında yakalanan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi´ne teslim edildi. Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan 174 kaçak göçmen dün, 227 kaçak göçmen ise bugün olmak üzere sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2022-08-29 17:26:25



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