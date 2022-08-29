Tel sarma makinesine kapılan işçi hayatını kaybetti

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Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde metal geri dönüşüm fabrikasında tel sarma makinesine kapılan Suriye uyruklu C.T. (27) hayatını kaybetti.

Olay saat 18.00 sıralarında Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan bir metal geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Suriye uyruklu C.T., dengesini kaybederek tel sarma makinesine kapıldı. Olayı gören işçiler makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Fabrikaya sağlık, polis ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde C.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. C.T.'nin cenazesi itfaiye yardımıyla sıkıştığı makineden çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU

2022-08-29 19:52:16



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