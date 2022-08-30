Otomobilin çarptığı Yusuf yaşamını yitirdi 

Nabi YAZICI/GEBZE (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki Yusuf Bozkurt (16), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kirazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikleti ile evine giden Yusuf Bozkurt'a, otomobil çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bozkurt, hayatını kaybetti. İşlemler sonrası ailesine teslim edilen Bozkurt'un cenazesi, ikindi vakti Veysel Karani Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.
Sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Nabi YAZICI
2022-08-30 14:49:17
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