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Tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu

DHA

Tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu


Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)30 Ağustos Zafer Bayramı tatiline hafta sonu ve pazartesi gününü de ekleyerek 4 günlük tatile çıkanlar dönüş yolunda Osmangazi Köprüsü İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonu tatiline pazartesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da ekleyerek 4 günlük tatile gidenler İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu. İzmit Körfezi´ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü´nde sabah saatlerinde başlayan trafikteki hareketlilik; akşamdan itibaren gittikçe yoğunlaştı. Yoğunluğun gece boyunca da devam etmesi bekleniyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN
2022-08-30 23:35:19

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