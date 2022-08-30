Tatilciler, Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCUSelda Hatun TAN/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)30 Ağustos Zafer Bayramı tatiline hafta sonu ve pazartesi gününü de ekleyerek 4 günlük tatile çıkanlar dönüş yolunda Osmangazi Köprüsü İstanbul istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonu tatiline pazartesi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da ekleyerek 4 günlük tatile gidenler İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu. İzmit Körfezi´ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü´nde sabah saatlerinde başlayan trafikteki hareketlilik; akşamdan itibaren gittikçe yoğunlaştı. Yoğunluğun gece boyunca da devam etmesi bekleniyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Dilovası Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN

2022-08-30 23:35:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.