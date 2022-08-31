Halk otobüsünde tekme tokat kavga



Alişan KOYUNCU/DERİNCE(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde halk otobüsünde tartışan 2 grup arasında kavga çıktı. Taraflar, tekme tokat birbirine girerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, akşam saatlerinde Derince ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki otobüste henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar halk otobüsü içerisinde birbirini tekmeler atarken, sürücü otobüsü yol kenarına çekti. Olay anı halk otobüsünde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde 2 grubun birbirine tekme tokat saldırdığı ve otobüste bulunan bazı kişilerin çığlıklar atarak o anları izlediği görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Derince Alişan KOYUNCU

2022-08-31 02:07:49



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