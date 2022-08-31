Yıldırım düşen apartmanın çatısı yandı

ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Binada oturanlar tahliye edilirken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Akşam saatlerinde, Çayırova Yeni Mahalle Menderes Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yangın nedeniyle apartmanda oturanlar, tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekibi, itfaiye merdiveniyle 5 katlı binaya yanaşarak su tuttu. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda hasar oluştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Erol POLAT
2022-08-31 23:38:55
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