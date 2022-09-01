4 gün önce evlenen Fatma, denizde boğuldu



İsa ÇİÇEK/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'de, 4 gün önce evlenen Fatma (21)-Enes Taşdemir (23) denizde dalgalara kapıldı. Taşdemir çiftini kurtarmak isteyen damadın eniştesi Mithat Acar (44) da dalgalara kapıldı. Denizden çıkarılan 3 kişiden Mithat Acar olay yerinde, Fatma Taşdemir ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'da geçen pazar günü evlenen Fatma ile Enes Taşdemir ve Enes Taşdemir'in ablası ile eniştesi Mithat Acar, dün, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Babalı sahiline geldi. Fatma Taşdemir, girdiği denizde dalgalara kapıldı. Eşini kurtarmaya çalışan Enes Taşdemir de dalgalara kapıldı. Ardından Mithat Acar da Taşdemir çiftini kurtarmak için denize girip dalgalara kapıldı.

Sahildeki sörf okulu öğrencileri, 3 kişiyi görüp denize girdi. Sahile çıkarılan Taşdemir çifti ve Mithat Acar'a, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulundu. Tüm müdahalelere rağmen Acar kurtarılamazken, hayati tehlikesi olan Fatma Taşdemir İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne, hayati tehlikesi bulunmayan Enes Taşdemir ise Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Taşdemir de yapılan müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Mithat Acar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Muş'un Malazgirt ilçesine götürüldü. Fatma Taşdemir'in ise Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit İsa ÇİÇEK

2022-09-01 13:23:45



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